- Oficiali americani au purtat discuții cu autoritațile din Arabia Saudita despre perspectiva unei colaborari pentru a dezamorsa presiuni potențiale asupra pieței energiei dupa o posibila invazie a Rusiei in Ucraina.

- Președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice din legislativul european cer Rusiei sa-și retraga trupele din Ucraina și din jurul acestui stat catre locurile de unde au fost dislocate inițial.

- Pe langa faptul ca au de platit luna de luna facturile la utilitați – curent electric, gaze naturale, dar și intreținerea – in cazul celor care locuiesc la bloc, nu sunt deloc puțini romanii care au ajuns sa se uite cu mare ingrijorare la prețurile de la raft, in cazul unor produse de baza din […] The…

- Femeile nu prezinta intotdeauna simptomele comune ale infarctului. In cazul lor, semnele pot „pacali”. Cele sase simptome caracteristice ale atacului de cord la femei sunt: 1. Dureri in piept sau disconfort. Durerile in piept sunt cel mai comun simptom pentru un atac de cord insa unele femei nu prezinta…

- Cazul de dopaj al tinerei patinatoare ruse Kamila Valieva suscita interesul mediilor sportive și jurnalistice din intreaga lume. Un avocat sportiv american specializat in cazuri de dopaj spune ca, pentru ca e minora, ea ar putea scapa doar cu o sancțiune, dar numai daca recunoaște greșeala facuta.…

- In ultimii ani oamenii au inceput sa aleaga din ce in ce mai des opțiunea de a zbura cu avionul pentru calatoriile in afara țarii sau chiar pentru a strabate țara dintr-un capat in celalalt.

- Directorul Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), sociologul Volodimir Paniotto, a anuntat rezultatele unui sondaj de opinie privind disponibilitatea cetatenilor Ucrainei de a se implica la forme de rezistenta în cazul unei intervenții militare din partea Rusiei - transmite…

- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat miercuri ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, potrivit caruia exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite Reuters. Korsunski…