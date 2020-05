Stiri pe aceeasi tema

- Acest punct comun al criticilor fata de gestionarea epidemiei covid-19 in Rusia alimenteaza zvonuri cu privire la asasinarea lor de catre un ucigas platit, insa cei trei au vrut cel mai probabil sa se sinucida, conchide in urma acestei anchete jurnalistice Olivier Carroll, corespondentul The Independent…

- In prezent sunt testate peste 180 de scheme de tratament pentru COVID-19 și cel puțin 90 de vaccinuri impotriva SARS COV-2. Specialiștii atrag atenția ca deși unii lideri ai lumii sunt optimiști, un ser care sa poata da imunizarea scontata nu va fi obținut in cateva luni.

- Dermatologii spanioli sustin ca cel putin 5 forme de eruptii cutanate sunt provocate de Covid-19. Medicii au facut legatura cu faptul ca unii dintre acestia erau infectati cu SARS COV-2. Cum arata Lumea Azi ne spune Ioana Dumitrescu, in revista presei internationale.

- Un nou prag psihologic dat de COVID–19: peste 3 milioane de imbolnaviri la nivel mondial și peste 200.000 de decese Pandemia de coronavirus a depașit un nou prag psihologic, cel de 3 milioane de imbolnaviri, la nivel mondial, cu peste 207.000 de decese și aproximativ 900.000 de pacienți declarați vindecați.…

- Doua aeronave ale Fortelor Aeriene Romane vor aduce, din Turcia, echipamente medicale. Cele doua avioane Spartan vor transporta 300.000 de masti de protectie tip FFP2 si FFP3.Mastile de protectie vor fi alocate medicilor din tara. Citește și: Klaus Iohannis: 'Dupa 15 mai romanii nu…

- Sunt acum deja multe cazuri de COVID-19 unde simptomele includ pierderea senzației mirosului -- chiar și in cazul mirosurilor cele mai ințepatoare. Cateodata, apare și pierderea temporara a senzațiilor gustative. Un studiu nou a gasit un mecanism biologic care ar putea sa explice aceste simptome neobișnuite.…

- Creșterea numarului de cazuri de imbolnavire tensioneaza și mai mult personalul medical. Tot mai multe cadre medicale ies public și cer cu disperare sa fie protejate ca sa poata ajuta pacienții.

- Solistul vocal al trupei germane de rock Rammstein, Till Lindemann, se afla de mai multe zile la terapie intensiva intr-un spital din Berlin, fiind afectat de coronavirus, a informat vineri cotidianul Bild, citat de EFE. Tabloiul german adauga totusi ca starea de sanatate a solistului…