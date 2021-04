Revine TRAMVAIUL în Piața Unirii? NICUȘOR DAN are de luat o decizie foarte importantă Asociația ”Metrou Ușor” propune autoritaților din București, conduse de Nicușor Dan, reintroducerea rețelei de tramvai prin Piața Unirii. ”In urma discuțiilor recente aparute in spațiul public cu privire la proiectul de unificare a rețelei de #tramvai prin Piața Unirii, Asociația “Metrou Ușor” intampina autoritațile cu o propunere concreta de realizare a acestei conexiuni”, se arata in informarea asociației. Vaccinurile anti-covid sunt experimentale? Ministerul Sanatații vine cu explicații ”Este un proiect de importanța strategica așteptat de foarte mult timp. Acesta nu doar ca unește doua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Apple, Tim Cook a oferit, luni, unele indicii privind planurile companiei pentru automobilele autonome, precum si opinia sa fata de producatorul de automobile electrice Tesla si seful acesteia, Elon Musk, intr-o discutie cu Kara Swisher pe podcastul ”Sway”, relateaza CNBC. …

- Alte 703 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, transmite Știri.md. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 235.790. Din numarul total de cazuri, 2 cazuri…

- Media incidenție la nivel național a fost, luni, de 3,93/mie. Cea mai ridicata rata ramane in Ilfov (8,97/mie), București (6,83/mie) și județul Cluj (6,37/mie).In total, șase județe și municipiul București au incidența la 14 zile peste 4/mie, in timp ce alte 7 sunt plasate in intervalul 3-4/mie. 24…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) a dispus vineri dimineata ca cei trei operatori care asigura transportul public sa ia toate masurile necesare pentru preluarea fluxurilor de calatori prin transportul de suprafata, ca urmare a protestului spontan…

- Alte 861 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 205.324. Numarul total teste efectuate – 2.264, dintre care 1.955…

- Alte 1.785 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit sursei citate, din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (3 - Romania, 1 - Germania, 1 - Polonia, 1 -Ucraina).…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov va putea aplica sanctiuni, dar acorda si bonificatii, pentru modul in care Societatea de Transport Bucuresti (STB) respecta timpii de parcurs, potrivit Agerpres.…

- Institutul Cantacuzino a confirmat azi ca a folosit ca ambalaj pentru transportul vaccinurilor anti-COVID cutii inscripționate cu „Pizza”, precizand ca „inscrisul de pe cutia folosita nu influențeaza in vreun fel siguranța vaccinului”, scrie hotnews . Intr-un comunicat de presa, institutul precizeaza…