Stiri pe aceeasi tema

- Sute de autoturisme asteapta in jur de doua ore si jumatate pe autostrada pan-europeana pentru a intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, formandu-se o coloana de aproximativ zece kilometri pe teritoriul Ungariei. Autoritatile recomanda evitarea acestui punct de control,…

- Controalele facute de RAR arata ca una din 10 mașini elimina noxe peste limita legala. Autoritațile vor ca, pana la finalul anului, sa-i taxeze din nou pe poluatori. Astfel de mașini, care lasa in urma nori de fum negru, pot fi vazute pe toate strazile din Capitala. In intersecția din Tineretului, de…

- Romania a devenit groapa de gunoi a Europei, unde iși gasesc locul toate mașinile poluante de care vestul nu mai are nevoie. Simțim cu toții acest lucru, ori de cate ori respiram aerul tot mai otravitor din marile orașe.

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania au intrat in coliziune cu un camion, pe o autostrada din Austria, informeaza presa austriaca. Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce un microbuz…

- Politistii din Alba au depistat 3 autoturisme cautate de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unor cetateni din municipiul Blaj. Acestia sunt banuiti de inselaciune, fals si tainuire, fapte savarsite in legatura cu inmatricularea autovehiculelor,…

- Politistii din Alba au depistat 3 autoturisme cautate de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unor cetateni din municipiul Blaj. Acestia sunt banuiti de inselaciune, fals si tainuire, fapte savarsite in legatura cu inmatricularea autovehiculelor,…

- Politistii din Alba au facut joi patru perchezitii la Blaj si au depistat trei autoturisme cautate de autoritatile britanice, in valoare de aproximativ 47.000 de lire sterline, care se aflau in posesia unor cetateni din municipiu. Cei doi barbati sunt banuiti de inselaciune, fals si tainuire, fapte…

- Un șofer a carui automobilul este inmatriculat in Moldova este cautat de autoritațile din Romania. Acesta a provocat un grav accident miercuri seara pe o șoseaua de centura a Bucurestiului, iar in urma celor intamplate inculpatul a fugit de la fața locului. Doua persoane au fost ranite.