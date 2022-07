Revin raportările zilnice COVID Ministerul Sanatații reia de marți, 12 iulie, raportarea zilnica a cazurilor de COVID-19, dupa dublarea numarului de cazuri. In a doua jumatate a lunii august sunt așteptate și 10.000 de imbolnaviri pe zi in Romania. Astfel, luni, 11 iulie, va fi transmisa ultima raportare saptamanala COVID-19 și va reincepe raportarea zilnica, la aproximativ o luna […] The post Revin raportarile zilnice COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De marți, 12 iulie, se revine la raportarea zilnica a cazurilor noi de COVID, la exact o luna dupa ce Ministerul Sanatații a decis ca raportarile sa fie facute saptamanal. Anunțul a fost facut sambata, 9 iulie, de instituția condusa de Alexandru Rafila.„Luni o sa primiți buletinul saptamanal (cu datele…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 aproape ca s-a dublat in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anuntat, luni, ca au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, iar un val sau „mini-val” al pandemiei este asteptat spre finalul verii. Potrivit datelor…

- Al saselea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit MS, este vorba despre un barbat de 40 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti, iar investigatiile de laborator au confirmat joi ca pacientul este infectat cu variola maimutei,…

- Primul caz de variola maimuței confirmat in Romania a fost raportat, luni, in București, transmite Ministerul Sanatații. Este vorba de un barbat de 26 de ani al carui partener a calatorit in mai multe țari din Europa cu numeroase cazuri. Ministerul Sanatații a transmis ca barbatul este interat in spital…

- Ministerul Sanatații a anunțat, luni, ca in ultimele 24 de ore nu a fost raportat niciun deces cauzat de COVID. Au fost inregistrate 322 de noi cazuri, cu 40 mai multe decat in ziua anterioara, cele mai multe dintre ele – 98 – fiind in București. „In intervalul 15.05.2022 (10:00) – 16.05.2022 (10:00)…

- Romanii de peste 18 ani pot face, incepand din 16 mai, a patra doza de vaccin anti-COVID cu serul de la Pfizer BioNTech, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Vaccinarea se face la cerere, in centrele de vaccinare și cabinetele medicilor de familie. Potrivit MS, administrarea dozei a patra de vaccin…

- Dupa ce, saptamana trecuta, au anunțat mai multe cazuri de copii cu suspiciune de hepatita severa de cauza necunoscuta, reprezentanții Ministerului Sanatații au revenit luni și au precizat ca „in Romania, nu a fost depistat pana in prezent niciun caz de hepatita severa de cauza necunoscuta”. „Pentru…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, miercuri, 1.464 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, dublu fata de ziua precedenta. Au fost raportate și 26 decese, inclusiv al unui copil. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV –…