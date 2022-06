REVIEW realme GT2 Pro, un statement al companiei chineze Inca de cand s-a intamplat ce s-a intamplat cu Huawei , sunt sigur ca deja știi despre ce vorbesc și nu mai are rost sa bat apa-n piua pentru a nu știu cata oara, locul lasat vacant de gigantul chinez, mai ales pe piața din Romania a reprezentat o miza cu adevarat uriașa pentru ceilalți producatori din țara asiatica. Iar pe langa Xiaomi , cel mai mare caștigator pare sa fie grupul BBK, cel din care fac parte OnePlus, Oppo , vivo și nu in ultimul rand, realme. Și da, sunt multe voci care au ajuns sa spuna ca cele patru companii care iși impart o felie destul de mare de pe piața din Romania au ajuns… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

