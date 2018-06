Review George Butunoiu: N-am scapat de intalnirea cu managerita antipatica...

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Vicovu de Sus a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 2 ani si 10 luni de inchisoare, suspendata sub supraveghere, dupa ce a fost judecat pentru ca a condus baut si a accidentat mortal un biciclist. Inculpatul, Gheorghe Ilas, se poate considera norocos ca a scapat fara o pedeapsa…

- Procurorii l-au scapat pe barbatul filmat în timp ce îi fura unei mamici telefonul mobil. Hoțul a fost reținut, dar a disparut pâna sa fie arestat preventiv. Incidentul s-a produs în 20 aprilie, în jurul orei 19.00. Mai mulți tineri s-au…

- ”Noul” guvern rus condus de vechiul premier Dmitri Medvedev – aprobat deja de presedintele Vladimir Putin – s-a despartit de vicepremierii Igor Șuvalov (), Arkadi Dvorkovici () și Dmitri Rogozin ( cel care amenita Romania ca o va vizita la mansa unui bombardier), dar a inclus trei guvernatori actuali…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a scapat de controlul judiciar, in urma deciziei magistratilor Tribunalului Dolj, in dosarul in care acesta este judecat pentru infractiuni de coruptie, respectiv doua infractiuni de luare de mita si una de trafic de influenta.

- Doi turisti din Bucuresti si-au petrecut intr-un brad doua ore din vacanta de 1 mai, in varf de munte, de frica unui urs. Tinerii au intrat in panica atunci cand au dat nas in nas cu animalul salbatic, asa ca au considerat ca cea mai buna solutie sa scape teferi este sa urce in primul brad.

- Condamnat in Dosarul Transferurilor, cristi Borcea și-a petrecut ultimii patru ani in spatele gratiilor. Cu toate acestea, fostul șef al „cainilor roșii” se rasfața in continuare și nu se abține de la nimic.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus, marti, clasarea acuzatiilor pentru buzoianul Gabriel Ispas, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei Nationale, si alti trei suspecti in dosarul privind baza sportiva ,,Cutezatorii”, deoarece in cazul lor nu exista probe pentru a atrage raspunderea…

- Acuzat de Agentia Nationala de Integritate (ANI) de incompatibilitate, viceprimarul Timisoarei Dan Diaconu a scapat definitiv de acuzatii dupa ce Curtea Suprema a decis anularea raportului ANI. Diaconu a declarat ca nu va face o pledoarie impotriva ANI, considerand ca rolul institutiei este unul important.