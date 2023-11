Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat in finala turneului Transylvania Open (WTA 250), gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca si dotat cu premii totale de 259.303 dolari, sambata, dupa ce a invins-o pe spaniola Rebeka Masarova, a patra favorita, cu 6-1, 6-4.

- Ana Bogdan s-a calificat in sferturile de finala de la Transylvania Open! Favorita numarul 5 a turneului de la Cluj-Napoca merge mai departe dupa victoria cu Nikola Bartunkova, numarul 289 WTA, scor 4-6, 7-6(5), 7-5, dupa un meci maraton, de 3 ore si 15 minute. Pentru un loc in semifinale, Ana Bogdan…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat spectaculos in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, dupa ce a invins-o joi pe Anna Bondar din Ungaria, scor 7-6, 6-2.

- Nicholas David Ionel s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Telavi (Georgia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dar a pierdut finala de dublu. Romanul (241 ATP), principalul favorit, a trecut in semifinale la simplu de cehul Michael Vrbensky (23 ani, 375…

- Andrey Rublev (25 ani # 7 ATP) și Hubert Hurkacz (26 de ani # 17 ATP) se vor intalni in ultimul act la Shanghai dupa ce au trecut in doua seturi de adversarii lor din semifinale. Penultimul turneul de Masters 1.000 din acest sezon iși va afla caștigatorul duminica. In finala se vor duela rusul Andrey…

- Novak Djokovic (36 de ani, numarul 2 ATP) l-a invins pe rusul Daniil Medvedev (27 de ani, numarul 3 ATP), scor 6-3, 7-6, 6-3 și este noul campion al turneului de la US Open. Este a patra oara in cariera cand sarbul triumfa in turneul din SUA. Novak Djokovic a disputat, azi noapte, finala turneului…