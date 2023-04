Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua ”masurile ostile”. Astfel reacționeaza ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu la expulzarea diplomatului moldovean de la Moscova. „Timp de mulți ani, de pana la independența, Rusia a recurs la politici ostile fața de Republica Moldova, fața de economia noastra, fața de independența…

- Rusia a declarat un angajat al Ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa drept persona non grata și, de asemenea, a interzis intrarea in Rusia a mai multor oficiali ai țarii noastre. Despre acest lucru a anunțat Ministerul rus de Externe in urma unei discuții cu Ambasadorul Republicii Moldova la…

- Un angajat al Ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa a fost declarat „persona non grata”, iar mai mulți oficiali moldoveni au primit interdicția de a intra in Rusia, anunța Ministerul rus de Externe. Despre acest lucru a fost informat ambasadorul R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, care a…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Lilian Darii, a fost chemat in aceasta dimineața, 25 aprilie, la Ministerul de Externe de la Moscova. Decizia vine dupa ce autoritațile de la Chișinau au declarat un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinau persona non-grata . Presa rusa scrie…

- Mii de oameni au iesit din nou la proteste, miercuri, la Tbilisi, pentru a doua zi consecutiv, manifestand impotriva legii "agentilor straini" despre care criticii spun ca este de inspiratie rusa si semnaleaza o schimbare autoritara care dauneaza sanselor Georgiei de a avea legaturi mai stranse cu Europa,…

- Aproximativ 80 de tineri din diferite raioane ale Republicii Moldova au fost transportati in mod organizat de Partidul Sor (prorus) pentru un „sejur” de trei zile in statiunea Belek din Turcia, acolo unde ar fi fost instruiti in tehnici de provocare a dezordinii in masa in timpul protestelor, a dezvaluit…

- Rusia a respins marți o acuzație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…