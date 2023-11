Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ne aduce soc dupa soc. Ne asteapta un weekend de vara, cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decat ar fi normal. De luni, vremea se schimba, insa, radical. Urmeaza ploi, frig si chiar ninsori. O vreme perfecta pentru o escapada la mare. Asa descriu turistii atmosfera de pe litoral. Deja…

- Dan Negru (52 de ani) ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, ca nu a renunțat definitiv la show-urile de Revelion, dimpotriva, va relua in curand filmarile. Nu, insa, la Kanal D. El ne-a vorbit, in același interviu, și despre razboiul din Israel, țara pe care a vizitat-o de 14 ori. La ce post…

- VIDEO Sarbatoare la Blaj: Volei Alba Blaj a cucerit Supercupa Romaniei. Atmosfera senzaționala in noua Sala Polivalenta Supercupa Romaniei la volei a fost sambata primul eveniment de excepție gazduit de noua Sala Polivalenta Alba Blaj. Volei Alba Blaj și Arcada Galați au caștigat Supercupa Romaniei…

- In centrul urban al Bucureștiului, exista entitați care se disting nu numai prin localizarea lor geografica, ci predominant prin atmosfera și serviciile pe care le furnizeaza. In aceasta categorie, Loka Lounge Decebal merge ca un punct focal in sfera mondena, captand interesul mediatic și al personalitaților…

- Atmosfera calda și prietenoasa a gradiniței i-a ajutat sa depașeasca emoțiile inițiale și sa se simta ca acasa in aceasta noua aventura educativa. In prima zi de gradinița, pentru mulți copii și parinți, aceasta experiența este un eveniment cu adevarat special. Cu zambete, nerabdare și inimile pline…

- FOTO-VIDEO: Atmosfera din Cetatea Alba Carolina, la Festivalul Alba Iulia Music & Film. Evenimentul continua duminica. Program Festivalul Alba Iulia Music & Film continua in Cetatea Alba Carolina. Sambata seara, in așteptarea concertului din Piața Cetații și a proiecțiilor video din cele patru locații,…

- Meciul Farul Constanta Flora Tallinn 3 0, din turul trei preliminar al Conference League 2023 2024, a avut parte, pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, de o noua atmosfera senzationala creata de cei care au umplut arena. Fanii i au purtat spre victorie pe "marinarildquo;, fiind puse…

- VIDEO| Festivalul Roman Apulum 2023 – Peste 400 de reenactori readuc atmosfera de acum 2000 de ani, in Cetatea Alba Carolina: Au inceput pregatirile pentru marele eveniment. VIDEO| Festivalul Roman Apulum 2023 – Peste 400 de reenactori readuc atmosfera de acum 2000 de ani, in Cetatea Alba Carolina:…