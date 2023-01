Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a dat asigurari vineri ca respecta armistitiul de doua zile pe care Moscova l-a decretat unilateral in Ucraina cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi, insa a acuzat Kievul de continuarea bombardamentelor, informeaza AFP si Reuters.

- Ucraina doboara din cer atatea drone iraniene cate Rusia trimite ca sa loveasca infrastructura ucraineana, zdrobind 80 deasupra Kievului in timpul atacului surpiza lansat de trupele ruse de Anul Nou, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

- Revelionul pe rit vechi 2023 este sarbatorit la doua saptamani dupa Revelionul pe stil nou de toate persoanele care respecta calendarul iulian. Mai exact, in noaptea dintre 13 spre 14 ianuarie, etnicii ucraineni, rușii, lipovenii și sarbii sarbatoresc intrarea in noul an. Revelion pe rit vechi 2023.…

- Zeci de ruși care sarbatoreau in strada Anul Nou ar fi fost ridicați forțele speciale ale poliției. Nu exista explicații oficiale pentru ce s-a intamplat, dar pe rețelele sociale din Rusia sunt speculații ca ei au ajuns de la petrecere direct in taberele de mobilizare, inainte de a fi trimiși pe front,…

- Sfantul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii si unul dintre cei mai mari teologi crestini. S-a nascut in Pont in jurul anului 329 si a murit in Cezarea in ziua de 1 ianuarie 379. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Locuitorii Kievului vor trebui sa se astepte la intreruperi repetate de electricitate pana la sfarsitul iernii, potrivit administratiei capitalei ucrainene, citata miercuri de DPA, informeaza AGERPRES . „Va trebui sa traim in aceste conditii toata iarna”, a declarat seful adjunct al administratiei orasului,…

- Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir al Bisericii crestine, este sarbatorit pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Se spune ca acesta ii ajuta pe bolnavi si pe cei care se judeca de multa vreme, iar, in aceasta zi, persoanele certate trebuie sa se impace.

- Un general ucrainean a respins joi ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk, relateaza agentiile EFE si Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…