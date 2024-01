Revelionul pe rit vechi, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie La doua saptamani dupa petrecerile „oficiale” de Revelion, urmeaza aceeasi sarbatoare pentru ortodocsii de rit vechi. Ei vor celebra trecerea in noul an in noaptea din 13 spre 14 ianuarie. Sarbi, ucraineni, moldoveni sau rusi-lipoveni, cu totii sarbatoresc in aceasta noapte intrarea in Noul An. Aceasta sarbatoare este comemorata de credinciosii crestini de rit vechi, care fac parte din biserici ortodoxe care nu au preluat calendarul iulian indreptat precum si de crestinii care nu au acceptat indreptarea calendarului de catre bisericile din care faceau parte.Pentru sarbi, ucraineni, rusi si lipoveni,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitațile de sarbi, ruși, moldoveni, ucraineni din Romania sarbatoresc Craciunul pe rit vechi in 7 ianuarie. In Banat, unde se afla cea mai mare comunitate de sarbi din tara, mii de credinciosi merg la biserica, iar apoi celebreaza in familie si ii asteapta pe cei dragi cu masa plina de bunatati.…

- Noaptea de Anul Nou a fost celebrata și in aceasta perioada de oameni din intreaga lume. Și in Romania, mulți au marcat Revelionul 2023-2024. Știai insa ca sunt conaționali care nu au sarbatorit acest eveniment? S-a intamplat in secolul XIX, potrivit dexonline. Cum sarbatoreau popoarele Anul Nou pe…

- Monica Anghel a luat decizia de a nu mai canta de Revelion. Intr-un interviu pentru Unica, cantareața in varsta de 52 de ani a explicat de ce nu mai vrea sa urce pe scena in noaptea dintre ani, dar a și dezvaluit cum va petrece acum Revelionul. Ani la rand Monica Anghel avea contracte pentru Revelion.…

- Incepe numaratoarea inversa pana la noaptea dintre ani. Deja, romanii fac ultimele cumparaturi pentru pentru seara de Revelion, cand obișnuiesc sa consume o serie de alimente care pot aduce noroc. Alimentele care atrag norocul in seara de Revelion Vedetele mesei de Revelion sunt strugurii, peștele dar…

- Primaria și Consiliul local Cluj-Napoca invita clujenii in centrul orașului sa sarbatoreasca trecerea in Noul An. Pentru Revelionul 2024 a fost pregatit un program cu artificii, concerte și șampanie.

- Natalia Mateuț iși ține fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfașoara in viața de zi cu zi și, pentru ca este o pasionata a vacanțelor exotice, le arata fanilor ei, deseori, imagini din renumitele calatorii pe care le face. Iata unde va petrece co-prezentatoarea de la Xtra Night Show noaptea…

- Finalul de 2023 si inceputul lui 2024 va fi cu muzica de calitate in centrul orasului, unde tocmai s-au stabilit urmatoarele concerte. Miercuri, 27 decembrie, va avea loc un concert Direcția 5. Revelionul va fi unul plin, cu numeroși interpreți apreciați. Vor canta timișorenii de la Pragu’ de Sus, Dincolo…