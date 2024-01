Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje, urari și felicitari de Anul Nou! SMS-uri de Revelion pentru cei dragi. De Anul Nou nu ai cum sa nu le transmiți un gand bun celor dragi. Revelionul este ocazia perfecta in care poți sa transmiți mesaje, urari, dar și felicitari, prietenilor, colegilor de munca, sau rudelor ori persoanelor apropiate.…

- Elena Udrea a implinit 50 de ani, dar a avut o aniversare mai puțin placuta. Fostul ministru a sarbatorit dupa gratii, dar bucuria cea mare i-a fost adusa de fiica sa, care a vizitat-o la penitenciar. Ce mesaj emoționant a transmis Adrian Alexandrov, iubitul vedetei, cu aceasta ocazie importanta. Elena…

- Fundasul dreapta Andrei Ratiu, care evolueaza pentru Rayo Vallecano, a declarat, intr-un interviu pentru FRFTV, ca mereu si-a dorit sa joace pentru Romania, desi locuieste in Spania de la 6 ani. “Pentru mine e foarte emotionant momentul de la imn“, a mai spus Ratiu.“Am spus inainte de meciurile cu…

- Persoanele cu dizabilitați din municipiul Targu Jiu vor beneficia de o petrecere pe final de an. Sunt vizați membrii Centrului de zi „Christian” din Targu Jiu. Aici sunt peste o suta de persoane care participa periodic la activitațile organizate de conducerea instituției. Autoritațile locale au anunțat…

- Aceasta zi este cu totul speciala pentru Feli Donose. Pe 21 noiembrie, in urma cu cinci ani, a venit pe lume fiica ei, Nora Luna, așa ca, artista a postat un mesaj emoționant cu aceasta ocazie.

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…

- Trupa de teatru inființata de Aurelian Andreescu și soția acestuia, Monica Davidescu, a avut un prim spectacol pe scena Teatrului Național din București. Marea surpriza a acestui moment teatral a fost, de fapt, debutul fiicei lui Giga Hagi, Kira, iar la final a avut loc și un moment emotionant pentru…

- Lino Golden a surprins-o pe iubita lui cu o propunere inedita de casatorie. Cei doi au format un cuplu puternic timp de peste un an, dar tanara Alexandra nu avea nicio banuiala cu privire la planurile lui Lino Golden de a o cere in casatorie.