Revelion fără ea nu se poate: Când au făcut cunoștință românii cu șampania! Era pe cand Rusia “a pornit razboi impotriva imparatiei otomane”: in 1711, romanii au facut cunostinta cu sampania. Cum? Aflam din letopisetul lui Ion Neculce. La 30 mai 1711, primele detasamente rusesti au ajuns la Iasi, iar Domnul Cantemir le-a ieșit in intampinare, dand o proclamatie catre tara, prin care dezvaluia supușilor noua alianța si cheama pe toți locuitorii la lupta impotriva turcilor. La 24 iunie a sosit la Iași pe neasteptate și Petru cel Mare. Cronicarul Ion Neculce ne-a lasat o descriere amanuntita a acestei vizite și un portret veridic al țarului rus, subliniind consideratia deosebita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

