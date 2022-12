Daca vrei sa te bucuri de un Revelion atipic, plin de culoare, cu siguranța Brazilia este locul in care trebuie sa ajungi. Plaja Copacabana este una dintre atracțiile pe care turiștii din intreaga lume vor sa o vada in realitate. Un sejur pentru noaptea de Revelion exotic in Copacabana are un preț piperat, dar cu siguranța merita din plin efortul! Revelion exotic pe una dintre cele mai renumite plaje din lume Cu siguranța ai auzit cel puțin o data denumirea „Copacabana”. Frumusețea acestei plaje din Brazilia, Rio de Janeiro a inspirat de-a lungul timpului diferite industrii. In cea muzicala au…