Stiri pe aceeasi tema

- Prin ordonanta din data de 07.12.2023 s a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul D.A.M. zis A pentru savarsirea infractiunii de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte, prev. si ped. de art. 195 Cod penal, constand in aceea ca, la data de 03.12.2023, in jurul orei 19.00,…

- Un autoturism a luat foc in mers, aseara, in localitatea valceana Valea Mare. Potrivit IPJ Valcea, o femeie, de 29 de ani, din Bacau, se deplasa cu un autoturism in localitatea Valea Mare. Autoturismul ar fi luat foc. In urma evenimentului rutier, nu au rezultat victime. Au intervenit pompierii militari…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile pe DN17 in apropiere de „Zidul Mortii”, informeaza ISU Suceava. Mașina s-a facut ”praf”. In eveniment a fost implicat doar conducatorul autoturismului, un tanar in varsta de 18 ani, care a fost transportat la spital de catre echipajul medical și…

- O persoana a fost ranita, miercuri, in urma impactului dintre un autoturism si un tren de calatori care circula intre Dorohoi si Iasi, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, accidentul feroviar s-a produs la o trecere…

- O persoana a fost ranita, miercuri, in urma impactului dintre un autoturism si un tren de calatori care circula intre Dorohoi si Iasi, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, accidentul feroviar s-a produs la o trecere la nivel cu calea…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Iași! Un TAB care aparține Armatei Romane a zdrobit o alta mașina, condusa de o femeie, joi dimineața. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Iata cum a reacționat Armata Romana in urma incidentului nefericit.

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Iași, a fost gasit decedat intr-un autoturism, in apropiere de Gradina Botanica din Iași. Descoperirea a fost facuta de o femeie care trecea prin acea zona a orașului.