Stiri pe aceeasi tema

- Pinocchio a intrat pe scena intr-o cutie. ”Nu o sa va vina sa credeți ce vedeta e inauntru”, a prezentat Dan Negru personajul care avea sa creeze confuzie in platoul Revelionul Starurilor 2021.

- Inca de la primele ore ale diminetii, Dan Negru a dat startul celui mai lung program de Revelion din istoria televiziunii din Romania, pentru ca de la ora 22:00, la Antena 1, distractia sa fie demascata la Revelionul Starurilor 2021.

- In noaptea dintre ani, AntenaPlay isi invita abonatii la petrecerea care li se potriveste. Platforma va transmite live, in seara de 31 decembrie, Revelion ZU cu Buzdu, Morar si Emma si Revelionul Starurilor 2021 prezentat de Dan Negru.

- Vineri, 18 decembrie, de la orele 20:30, pe Antena 1 are loc marea finala ”X Factor Romania” 2020, sezonul 9. Printre finaliști, nimeni altul decat nepotul lui Florin Salam! Iar asta nu este tot! Adrian Petrache și Florin Salam pregatesc un moment special in marea finala ”X Factor”! Unchiul și nepotul,…

- Actorul Valentin Teodosiu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca Vladimir Gaitan si-a dorit, ca toti actorii de altfel, sa joace pana in ultima secunda si, daca se poate, sa moara pe scena, in glorie. El a spus ca in ultima perioada nu a mai putut sa vorbeasca cu Gaitan deoarece acesta era bolnav si…

- Un copil in varsta de doar 2 ani ofera un adevarat spectacol, intr-o biserica din Blaj. Moment impresionant prin modul in care copilul, la o varsta frageda, dovedește ca poate ințelege și reda ritmul ”bataii de toaca” sau ”cantecul lemnului”. Scena este deosebita atat datorita talentului dovedit de…

- Cine ar fi crezut ca dragostea se poate lega in condiții mai puțin prielnice, precum cele din ”Ferma”? Surprinzator pentru unii, iubirea dintre George Burcea și Viviana Sposub s-a intețit odata ce au ajuns acasa. Ba chiar relația lor avanseaza mai repede decat s-ar fi așteptat urmaritorii lor. Relația…