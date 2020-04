Stiri pe aceeasi tema

- Compania IT americana Google a anunțat vineri un fond de peste 800 de milioane de dolari, din care 540 de milioane de dolari, in bani și servicii de promovare online, vor fi orientați catre firme mici și mijlocii (IMM), ca raspuns la criza mondiala provocata de pandemia coronavirus COVID-19.

- Compania de stat Nuclearelectrica, care administreaza centrala nucleara din Cernavoda, vrea sa le dea actionarilor dividende brute in cuantum total de 498,4 milioane lei din profitul net realizat anul trecut, propunerea urmand a fi supusa aprobarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor…

- Urmeaza sa se deruleze mega proiecte in infrastructura din Constanta. Decebal Fagadau: ldquo;Urmeaza cea mai importanta investitie in infrastructura la Constanta din ultimii 30 de ani. Compania de apa, cel mai mare operator public regional din Sud Estul Europei, RAJA S.A., la care municipiul Constanta…

- Compania iSTYLE Retail Romania, cel mai important retailer specializat Apple din Romania, a raportat pentru anul trecut o cifra de afaceri de 50 milioane euro, in crestere cu aproximativ 30%, retailerul anuntand totodata ca a deschis cel de-al unsprezecelea magazin al retelei in centrul comercial Iulius…

- Neverland e cea mai grea moștenire a lui Michael Jackson. Ferma conceputa ca un uriaș parc de distracții e de nevandut, in ciuda renovarilor extinse, a redenumirii și a reducerii de preț, scrie Business Insider.Renovata și cu numele schimbat in Sycamore Valley Ranch, ferma Neverland se afla in Los Olivos,…

- Producatorul auto japonez Nissan solicita despagubiri de 91 milioane de dolari de la fostul director executiv Carlos Ghosn, in contextul presupuselor sale abateri financiare, anunta Reuters.Compania japoneza a initiat, miercuri, o actiune in justitie impotriva fostului CEO Carlos Ghosn. Acesta…

- Compania americana Apple a primit o amenda in valoare de 25 de milioane de euro din partea autoritaților franceze, pentru ca nu i-a anunțat pe utilizatori despre anumite dificultați in funcționarea unor telefoane iPhone.

- Producatorul de energie electrica si termica Elcen a anuntat, luni, ca a facut o plangere prealabila impotriva Primariei Capitalei prin care cere ca aceasta sa isi indeplineasca obligatia de a vira in avans subventia de 294,35 milioane lei (61,6 milioane euro).