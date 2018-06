Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, analizeaza o posibila vanzare a diviziei sale din Polonia, Eurobank, care se confrunta cu o intensificare a presiunilor din partea competitorilor si autoritatilor de reglementare, au declarat doua surse din mediul bancar. Intr-un…

- ♦ Grupul italian de utilitati Enel a terminat primul trimestru al anului cu venituri de 298 de milioane de euro pe piata din Romania, profitul EBITDA (inainte de dobanzi, impozite, deprecieri si amortizari – n. red.) fiind de 45 de milioane de euro ♦ Odata cu liberalizarea pietei, Enel, care…

- Tranzactia de 18,4 miliarde de euro prin care Vodafone preia operatiunile din Germania, Ungaria, Romania si Cehia ale operatorului de Liberty Global va distorsiona concurenta pe piata din Germania, a apreciat miercuri directorul general al grupului german de telecomunicatii Deutsche Telekom, Tim Hoettges.…

- Grupul francez Lagardere a anuntat marti ca a obtinut 73 de milioane de euro (90,4 de milioane de dolari) din vanzarea unor posturi de radio din Europa de Est (Romania, Cehia, Polonia si Slovacia) catre grupul Czech Media...

- Grupul francez Lagardere a anuntat ca a obtinut 73 de milioane de euro din vanzarea unor posturi de radio din Europa de Est, din Romania, Cehia, Polonia si Slovacia, catre Czech Media Invest, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Grupul iberic deține opt fabrici in Spania si o retea de peste 150 de magazine in toata lumea. Compania are o cifra de afaceri anuala de peste un miliard de euro si este furnizor oficial al Casei Regale Britanice. Grupul spaniol Porcelanosa, lider mondial în domeniul materialelor exclusiviste…

- Se anunta o tranzactie de milioane pe piata bancara! Grupul bancar francez BNP Paribas ar urma sa anunte in urmatoarele zile achizitionarea subsidiarei din Polonia a Raiffeisen Bank International, imediat ce negocierile de ultim moment privind pretul sunt finalizate, au declarat pentru Reuters surse…

- Grupul petrolier rus Rosneft a anuntat miercuri ca a finalizat forajele la primul put din Marea Neagra, in cadrul unui proiect dezvoltat in parteneriat cu grupul italian Eni, iar rezultatele arata o posibila descoperire de hidrocarburi, informeaza Reuters.