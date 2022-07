Considerata mult timp una dintre vedetele economice ale globului, Germania se afla in fața unor dificultați care risca sa-i puna in pericol prosperitatea construita dupa razboi, relateaza Reuters . In timp ce, la suprafața, motorul economic german duduie, scaderea exporturilor din ultima vreme și scaderile abrupte ale prețurilor acțiunilor scot la lumina problemele vechi și inradacinate in cea mai populata și mai harnica țara de pe continent, un pilon central al Uniunii Europene. In luna mai, cea mai mare economie a Europei a importat mai mult decat a exportat – pentru prima data in 30 de ani…