- Potrivit MAE, ministrii vor avea discutii aprofundate privind contracararea efectelor agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, respectiv situatia din Cornul Africii, scrie Agerpres.De asemenea, oficialii europeni se vor referi succint si la angajamentul UE fata de Asia Centrala, evolutiile din Tunisia,…

- ”Ar fi nerealist sa ne asteptam la ceva mai devreme”, a declarat Rau, citat de agentia de stiri poloneza de stat PAP și preluat de AFP, potrivit News.ro.Luna aceasta, Polonia a prezentat o propunere pentru un nou set de sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv o interdictie privind importurile de petrol…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, alaturi de alți miniștri de externe, au cerut luni ca Uniunea Europeana sa aplice sancțiuni impotriva oligarhilor ruși care incearca sa destabilizeze statul de drept din Republica Moldova și Georgia.

- Noul pachet de sanctiuni impus Rusiei de UE la un an de la inceputul razboiul in Ucraina vizeaza 121 de persoane si entitati, inclusiv producatori iranieni de drone, in timp ce Statele Unite au adoptat la randul lor un nou set de sanctiuni impotriva Rusiei, acesta incluzand si intermediari europeni,…

- Este a 367-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Dupa indelungi negocieri, Uniunea Europeana a aprobat al zecelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, chiar in ultimele ore ale zilei care a marcat un an de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei.

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a participat, vineri, de la New York, prin VTC, la reuniunea Consiliului Permanent OSCE in format consolidat. Reuniunea se inscrie in seria de evenimente care marcheza un an de la debutul razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, anunța Mediafax.…

- Polonia a blocat, vineri, o noua serie de sanctiuni europene menite sa loveasca economia Rusiei pentru invazia ei asupra Ucrainei, invazie declansata in urma cu exact un an, au anuntat surse diplomatice de la Bruxelles. Un pachet „foarte substantial” de sanctiuni ce includeau noi restrictii pentru exporturi…

