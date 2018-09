Stiri pe aceeasi tema

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca evalueaza daca va participa sau nu la ședința Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite din aceasta saptamana de la New York, datorita preocuparilor legate de siguranța sa, relateaza Reuters preluata de mediafax. "Știti ca ma au…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca evalueaza daca va participa sau nu la sedinta Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite din aceasta saptamana de la New York, datorita preocuparilor legate de siguranta sa, relateaza Reuters.

- Un inalt responsabil palestinian a ripostat vineri la declaratiile presedintelui Donald Trump, care a amenintat ca ajutorul american pentru palestinieni va fi suspendat pana la reluarea negocierilor de pace cu Israelul, potrivit France Presse. Negociatorul-sef palestinian Saeb Erekat a acuzat…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP, conform agerpres.ro. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat…

- CHIȘINAU, 5 sep — Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, va prezida personal una din ședințele Consiliului de Securitate al ONU la sfârșitul lunii septembrie, când se va reuni Adunarea Generala a organizației, a anunțat marți reprezentantul permanent al SUA la ONU, Nikki…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa conduca la sfarsitul lunii septembrie o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Iranul, acuzat de Washington ca destabilizeaza Orientul Mijlociu, relateaza miercuri AFP. Aceasta reuniune, la nivel de sefi de stat si de guvern, este programata…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat in unanimitate luni o declaratie prin care le cere talibanilor sa accepte armistitiul propus acum o saptamana de presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, transmite AFP. In acelasi document, Organizatia Natiunilor Unite face apel la talibani sa inceapa negocieri…

- SUA au cerut miercuri celor 14 tari partenere din Consiliul de Securitate sa sanctioneze Iranul, ca represalii fata de "comportamentul rauvoitor" al acestuia in Orientul Mijlociu, in cursul unei reuniuni consacrate aplicarii acordului nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, relateaza AFP, preluata…