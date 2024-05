Au început lucrările la alternativa DN1, DJ 102 I Câmpina – Săcele, pe Valea Doftanei Miercuri, au inceput, oficial, lucrarile la alternativa DN1 , DJ 102 I Campina – Sacele, pe Valea Doftanei Miercuri, 29 mai 2024, in prezența premierului Marcel Ciolacu, au inceput oficial lucrarile pentru modernizarea Drumului Județean Campina-Sacele pe Valea Doftanei , un contract pe care Ministerul Dezvoltarii, prin Compania Naționala de Investiții il deruleaza cu antreprenorul Construcții Erbașu. Organizarea de șantier a inceput in urma cu cateva zile, scrie Economedia.ro . Este cel mai mare contract pentru infrastructura rutiera (secundara) semnat la Ministerul Dezvoltarii/Compania Naționala… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a semnalat luni, 6 mai, aglomerație pe sensul de coborare al DN 1 catre Ploiești, intre stațiunile Predeal și Bușteni, dar și intre localitațile Comarnic și Breaza.

- Centrul Infotrafic din IGPR anunta ca este inregistrata aglomeratie pe sensul de coborare al DN1 catre Ploiesti, intre statiunile Predeal si Busteni, dar si intre localitatile Comarnic si Breaza. Politistii actioneaza in dispozitivul de siguranta rutiera pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora – 11:30, se inregistreaza aglomerație pe sensul de coborare al DN 1 catre Ploiești, intre stațiunile Predeal și Bușteni, dar și intre localitațile Comarnic și Breaza. Polițiștii acționeaza in dispozitivul de…

- "Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a depus astazi, 24 aprilie a.c., semnaturile si dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat in fruntea Consiliului Judetean. Decizia a fost luata in urma discutiilor cu primarii si ceilalti alesi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu sa existe…

- • S-au constituit toate cele 104 birouri electorale de circumscriptie din judet, unde se depun candidaturile pentru alegerile locale • In anumite localitati prahovene, scaderea numarului locuitorilor a mai taiat din… scaunele viitorilor consilieri locali N. Dumitrescu Ca peste tot in țara, și in Prahova,…

- Conform ISU Prahova, una dintre victime e o fetița de 7 ani, insoțita de un barbat in varsta de 55 de ani. In mod miraculos ambele persoane au supraviețuit și au fost preluate de ambulanțele SMURD, care le-au transportat la spital. Nu se știe momentan daca acestea vor scapa, insa medicii fac toate eforturile…

- Potrivit unei informari a ISU Prahova, astazi, pana la ora 15.00, pompierii militari prahoveni au intervenit in 30 de cazuri, toate ca urmare a manifestarii fenomenelor meteo caracterizate prin prezența vantului puternic. „Cele mai multe intervenții au fost desfașurate in municipiul Ploiești, 11…

- Vor fi restricții de trafic pe DN 1 Valea Prahovei intre localitațile Comarnic și Sinaia. Circulația va fi restricționata mai bine de o luna pentru taierea și toaletarea copacilor uscați din zona de siguranța. Restricții de trafic pe Valea Prahovei timp de mai bine de o luna CNAIR anunța ca intre 4…