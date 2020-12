Reuniune în plen: S-a stabilit componenţa comisiilor Deputatii s-au reunesc in plen, marți, de la ora 17.00, pentru a stabili componenta comisiilor din Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea plenului pentru marti la ora 17.00. In urma ședinței de marți s-a stabilit componența comisiilor din cele doua camere parlamentare. Componența comisiilor din Senat PSD Comisia pentru constituționalitate – Ion Cristinel RujanComisia de politica externa – Titus CorlațeanComisia pentru afaceri europene – Angel TilvarComisia pentru ape, paduri – Liviu MaziluComisia pentru sanatate – Adrian Streinu CercelComisia pentru comunicații –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii se reunesc in plen, marți, de la ora 17.00, pentru a stabili componenta comisiilor din Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea plenului pentru marti la ora 17.00. La ora 16.30 va avea loc o reuniune a Biroului permanent pentru a stabili ordinea de zi pentru plen,…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea plenului pentru marti la ora 17.00.La ora 16.30 va avea loc o reuniune a Biroului permanent pentru a stabili ordinea de zi pentru plen, conform Agerpres. Cel mai probabil, în aceasta sedinta se va stabili componenta comisiilor permanente.Ludovic…

- Conducerea Camerei a decis intrunirea unui nou Birou permanent marti si plen al forului legislativ de la ora 17.00 In prima sedinta a Biroului permanent al Camerei din legislatura 2020-2024 a fost stabilita o noua intrunire a Biroului permanent la ora 16.30, care va stabili ordinea de zi a…

- Șeful DSU Raed Arafat sugereaza ca in cazul persoanelor care sunt exceptate de la portul maștii trebuie ridicata intrebarea daca acestea iși mai pot exercita funcțiile. „Noi avem și la purtarea centurii de siguranța și la masca, avem undeva ca, daca din motive medicale n-o poți purta, dar aici trebuie…

- Lucian Feodorov are 78 de ani și este cel mai in varsta deputat. Este fost subprefect al județului Botoșani in perioada CDR, pana in 2000, și a fost ales deputat pe listele AUR in județul Botoșani. Scandal in Primaria Capitalei. Nicușor Dan și consilerii PSD s-au certat rau. Badulescu a dat tonul…

- Membrii Consiliului Județean Timiș au decis astazi componența comisiilor de specialitate, care au menirea de a dezbate, analiza și aviza proiectele de hotarari care urmeaza a fi dezbatute in plen. „La nivelul CJ Timiș sunt constituite și iși desfașoara activitatea un numar de șapte comisii de specialitate.…

- Lista candidatilor PNL Bucuresti la alegerile parlamentare din decembrie a fost depusa, miercuri, la Biroul Electoral Municipal (BEM). Lista pentru Camera Deputaților este deschisa de presedintele PNL Ludovic Orban, iar cea de la Senat de ministrul Finantelor, Florin Citu.Pe primele locuri la Camera…

- Refuzul repetat al unui membru al Guvernului de a se prezenta la lucrarile comisiei parlamentare la care este invitat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, proiect…