- VACANT… Spitalul Județean de Urgența Vaslui scoate la concurs fotoliul de director medical. Postul impune studii superioare (absolvenți de invațamant universitar de lunga durata, cu diploma de licența sau echivalenta in domeniul medicina, specialitatea medicina) precum și vechime in munca de cinci ani.…

- Oana Zavoranu trece prin momente delicate. Fosta soție a lui Pepe trebuie sa scoata o suma impresionanta de bani din conturi, dupa ce a fost executata silit. Oana Zavoranu a fost data in judecata de fostul manager al clinicii pe care o patroneaza. Instanța i-a dat caștig de cauza barbatului și a decis…

- GHINION… Chiar de ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cand la Episcopia Hușilor era mare sarbatoare cu prilejul hramului, instanța Tribunalului București l-a necajit foarte tare pe fostul episcop, Cornel Onila. Pe 29 iunie, judecatorii nu doar ca i-au respins pe fond ierarhului retras al Hușilor…

- INTERVENȚIE… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina pentru salvarea unui cațeluș cazut intr-un canal colector de pe strada Delea din municipiul Vaslui. La sosirea echipajului de intervenție, cațelul era in canalul colector și exista pericolul ca acesta sa se inece in apa acumulata. Salvatorii…

- PREMII… Cea de-a VIII-a editie a Festivalului „MAI cu Folk” a fost castigata de un grup din Barlad. Este vorba despre Grupul „Ecou” de la Scoala Gimnaziala „Episcop Iacov Antonovici”, care a primit din partea juriului Marele Premiu. Premiul special In memoriam Ion Chiriac a fost acordat grupului Duo…

- DECEPȚIE FATALA… Alina a fost condusa pe ultimul drum, dupa ce aceasta și-a pus capat zilelelor, in Stația CFR Banca, in toaleta dezafectata a cladirii. Alina a fost gasita spanzurata, iar cazul a infiorat intreaga comunitate, mai ales ca fata era crescuta doar de bunica sa paterna, iar femeia, in momentul…

- TRAGIC… Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru deblocare/descarcerare), o ambulanța SMURD tip B2 (EPA) și echipaje specializate, pentru asigurare masuri PSI in urma producerii unui accident rutier in localitatea Gura…

- INTARIRI PE SEMICERC… Desi mai sunt trei etape de disputat din aceasta stagiune, CSM Vaslui s-a pus in miscare si a perfectat primele transferuri in perspectiva sezonului viitor. Vasluienii i-au adus pe Vladyslav Kobzii (HC Victor Stavropol), Rares Paunica (CSM Bacau), Maxim Oancea si Bogdan Paunescu,…