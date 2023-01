Retrospectiva fotbalistică județeană – Liga 5 (2) Sport Retrospectiva fotbalistica județeana – Liga 5 (2) ianuarie 31, 2023 14:51 Viitorul Saceni In ediția 2021-2022 disputata in sistemul doua serii a cate 8 echipe, mai multe formații de la Liga 5, au propus ca ediția 2022-2023 sa se dispute in formatul o serie cu 16 echipe. Motivul principal a fost numarul mai mare de jocuri, pentru care echipele au optat. Numai ca, de la propunere la realizarea acesteia, a fost cale atat de lunga, incat nu s-au gasit cele 16 echipe dornice sa participe in acest eșalon, așa ca s-a inceput ca și la Liga 4, cu 14 echipe. Desfașurarea celor 13 etape a… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O investigație semnata de platformele Buletin de București și Centrul de Investigații Media arata cum un ONG inființat de catre apropiați ai Gabrielei Firea primește 30.000 de euro lunar pentru a ingriji persoane cu dizabilitați fizice și psihice, fara sa le ofere insa servicii med ...

- Ajuns la 35 de ani, francezul Steven Thicot, fost la Dinamo intre 2013 și 2014, rememoreaza perioada petrecuta in Ștefan cel Mare, declarandu-se in continuare indragostit de București, orașul ce i-a fost casa timp de un an. Campion european cu Franța U17 acum doua decenii, „Tikito” a fost unul dintre…

- Circulația rutiera va fi restrictionata in noaptea de sambata spre duminica pe un segment al bulevardului Liviu Rebreanu din București, cu ocazia unui spectacol de Revelion organizat in parcul Titan, informeaza Brigada Rutiera, intr-un comunicat. Restricțiile de circulație vor fi aplicate in intervalul…

- Ziua de 29 decembrie a devenit o tradiție in organizarea de catre liberalii valceni a unor manifestari omagiale la #Urșani – #Horezu, pentru fostul prim-ministru si președinte liberal, I. Gh. Duca. I. Gh. Duca a fost un patriot roman și liberal de marca inca din tinerețe, care și-a legat nu numai activitatea…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a fost intrebat cand se vor ocupa autoritațile de la București de problemele de mediu din Maramureș, in special de haldele de steril care trebuie ecologizate. S-a facut referire la problemele care exista in zonele din apropierea iazului de la Bozanta, dar și in alte…

- In ziua de 19 noiembrie 2022 Asociatia Club Sportiv Eco Alpin sustinuta de Primaria Municipiului Alba Iulia, Primaria Municipiului Blaj, Primaria Comunei Valea Lunga, Consiliul Judetean Alba, Institutia Prefectului Judetul Alba si cu sprijinul asociatiilor: Mircea &Asociatii, Asociatia Romana pentru…

- Un barbat din municipiul Bucuresti si unul din municipiul Giurgiu, cu varste de 32, respectiv 45 de ani, sunt cercetati penal dupa ce au fost depistati de politistii rutieri giurgiuveni la volan, pe strazile din municipiul Giurgiu, sub influenta opiumului, respectiv a cocainei, potrivit Agerpres."Politistii…

- Fluxurile mediatice ale momentului sunt acoperite de noutațile alegerilor din America, mai precis Statele Unite, unde democrații și republicanii reprezentați de Biden și Trump stau in joc de glezna pana la aflarea rezultatelor finale. Sincer, mi‐e absolut indiferent de cel ce va caștiga pentru ca noi…