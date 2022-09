Stiri pe aceeasi tema

- Programul celei de-a 19-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL 2022, care va avea loc in perioada 8 – 14 august la Sfantu Gheorghe (Delta Dunarii) este acum disponibil aici: https://bit.ly/Anonimul2022 Festivalul se deschide luni, 8 august cu proiecția in premiera in Romania…

