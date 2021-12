Retrospectivă 2021: Ideologia, noul câmp de luptă între China și SUA Rivalitatea in crestere dintre China si SUA a depasit in 2021 conflictele economice si geopolitice si a frizat de-a dreptul confruntarea ideologica, cu definitii opuse despre democratie si reprosuri reciproce in privinta modelelor politice ale celor doua tari. Aceasta disputa a devenit evidenta odata cu boicotul diplomatic american al viitoarelor Jocuri Olimpice de Iarna de la Beijing din 2022 sau cu “Summitul pentru Democratie”, organizat de Washington in aceasta luna cu scopul de “a face fata amenintarilor cu care se confrunta natiunile libere”, aminteste EFE. Tematica summitului si-a avut originea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin și Xi Jinping au discutat, miercuri, prin videoconferința și s-au pus de acord ca Rusia și China ar trebui sa fie ferme in „respingerea interferențelor Occidentului” și in apararea intereselor lor de securitate in condițiile in care cele doua regimuri sunt criticate constant de țarile…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Trei scenarii mai mult sau mai puțin probabile sunt valabile pentru viitorul apropiat, dupa negocierile inconcludente dintre cei doi președinți, pe fondul mobilizarii militare ruse de la garnița Ucrainei: un pas inapoi al lui Putin, o soluție diplomatica sau o intervenție militara, scrie un profesor…

- Kremlinul a anunțat marți ca nu se așteapta ca discuția virtuala ce va avea loc între președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden în privința Ucrainei sa aiba vreun rezultat însa a facut un apel la calm, în pofida masarii de trupe rusești la granița, relateaza…

- Ambasadorii chinez si rus la Washington denunta - intr-un rar editorial comun - excluderea Chinei si Rusiei de la summitul virtual al democratiei pe care urmeaza sa-l organizeze in decembrie presedintele american Joe Biden, care a plasat in centrul politicii sale externe, de cand s-a instalat la Casa…

- Manevrele și intimidarea Statelor Unite in Marea Neagra vizeaza imparțirea Rusiei și a Europei printr-un „razboi mic”, iar Washingtonului nu-i pasa de rezultate, a precizat Konstantin Gavrilov, șeful delegației ruse la discuțiile de la Viena privind securitatea militara și controlul armelor, la postul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a evaluat rezultatele Summitului G20, care a avut loc la Roma in perioada 30-31 octombrie. Liderul american a spus ca este dezamagit de pozițiile mai multor țari in domeniul climei, transmite Noi.md. Biden a spus ca principala sa dezamagire in G20 este legata de pozițiile…

- Președintele Xi Jinping a declarat ca vrea „noi progrese” in ceea ce privește dezvoltarea armelor in China și a echipamentului militar . Xi Jinping, care este si presedintele Comisiei militare centrale din China a facut aceste declarații la o conferința in Beijing. Xi Jinping cere „noi progrese” in…