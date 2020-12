RETROSPECTIVĂ 2020/Turism în pandemie: Vacanţe anulate, afaceri în scădere şi pachete adaptate vremurilor Turismul este unul dintre cele mai afectate sectoare la nivel mondial, ca urmare a restrictiilor impuse in perioada pandemiei COVID, dar si a reticentei consumatorilor de a calatori. Romania nu face exceptie. Majoritatea vacantelor au fost anulate, iar bugetele de calatorii restranse.



Cu toate acestea, romanii nu si-au pierdut apetitul pentru calatorii, insa au optat mai degraba pentru vacante in tara, in destinatii aproape de casa, pensiuni de familie, hoteluri mici sau situate in regiuni izolate, apartamente si vile de vacanta, cu posibilitatea anularii acestora fara penalizari.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

