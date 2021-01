Pandemia Covid-19 si promovarea pietei de capital romanesti la statutul de piata emergenta sunt cele doua evenimente majore pentru piata de capital din Romania, care a avut un an extraordinar, potrivit presedintelui Bursei de Valori Bucuresti, Radu Radu Hanga. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Daca ne uitam la cifre vom constata ca indicele BET incheie acest an sub nivelul de la finalul anului trecut. Astfel, la data de 30 decembrie indicele BET se situa la 9805.60 puncte, in scadere cu 1,72% fata de valoarea inregistrata pe 30 decembrie 2019, de 9977,3 de puncte. In schimb, Bursa de Valori…