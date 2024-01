Retro Party Romania revine cu o nouă ediție în luna martie la Cluj O noua ediție Retro Party Romania va avea loc in luna martie la Cluj. Acesta va fi dedicata „femeii” și este intitulata sugestiv „Pentru ea!” Retro Party Romania revine cu o noua ediție incendiara dedicata Zilei Femeii, Retro Party Pentru Ea. Vineri, 8 martie, Sala Polivalenta BT Arena va rasuna de hiturile care au facut senzație in ultimii ani. Super petrecerea e dedicata femeilor, iar concertele live vor fi susținute de artiști consacrați precum Lou Bega, Mirabela Dauer, Hara, DJ Project, iar DJ Antenna va pregati super set-uri cu cele mai mari hituri retro din toate timpurile. Biletele la preț… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

