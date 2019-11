Pe 23 noiembrie 1986, Dudu Georgescu disputa ultimul meci in Divizia A, Flacara Moreni - Dinamo 1-3. Cu acel prilej, a marcat și ultimul din cele 252 de goluri cu care inca deține recordul de reușite in prima liga autohtona! Dudu, pe atunci la Flacara, a inscris din penalty in minutul 86, cand foștii sai coechipieri conduceau deja cu 3-0. Tot el fusese faultat in careu, de Andone. ...