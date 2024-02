Retete pentru o cina romantica cu carne proaspata de pasari de tara

Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carne de pasare a Romaniei s-a majorat anul trecut cu 5,5%, comparativ cu anul 2022, totalizand 539.867 tone, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate la sfarșitul saptamanii trecute, potrivit Agerpres. In 2023, au fost sacrificate 321,8 milioane de pasari, in crestere…

- Consumul excesiv de carne roșie, atat procesata, cat și neprocesata, se asociaza cu riscul ridicat de a dezvolta diabet zaharat de tip 2, conform unui studiu publicat in The American Journal of Clinical Nutrition . Principalele efecte determinate de consumul de carne roșie:• consumul de carne roșie…

- Reducerea la jumatate a consumului de carne si lactate reprezinta una dintre modalitatile prin care societatea poate contribui la scaderea nivelului de poluare cu azot din aer, riuri si sol, fiind diminuat in acelasi timp efectul acestuia in cazul schimbarilor climatice, conform unui raport al Organizatiei…

- Anticipata curațenie de iarna nu se lasa așteptata foarte mult timp, la Gloria. Clubul din Crang a facut, deja, primele anunțuri, in ceea ce privește desparțirea de unii jucatori iar primii care parasesc corabia sunt Diogo Izata și Ionuț Șerban. „Gloria Buzau s-a despartit, astazi, de Diogo Marques…

- Producatorii autohtoni de carne de pui lucreaza la nivelul celor mai inalte standarde tehnologice, etice si de responsabilitate, asigurand un nivel ridicat de siguranta si calitate a produselor din carne de pui, sustin reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), intr-un comunicat…

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu- Carbunești au fost sesizați ieri de catre o femeie, de 77 de ani, cu privire la faptul ca, la data de 20 noiembrie, fiul sau, Iliuși Daniel Emanuel, ar fi plecat la munca in Germania și de aproximativ doua saptamani, nu mai știe nimic de acesta.Semnalmente:…