- Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul cate unul amestecand bine. Se pun in tava in formele digerite. Se dau la cuptor la foc mare. Cand se…

- Pentru a face sosul iute, se amesteca toate ingredientele prezentate mai sus. Peste aluatul asezat in tava se pune sosul iute. Se sfarama branzeturile si se presara peste sosul iute. Se adauga ceapa impreuna cu ardeii iuti taiati julien. Se taie rosiile felii, apoi deasupra lor se pun mezelurile.…

- Mod de preparare Nuci umplute Intr-un bol adaugam zaharul, zaharul vanilat, praful de copt, coaja de lamaie data prin razataorea mica, amestecam dupa care adaugam uleiul si amestecam pana se topeste zaharul.Adaugam faina cernuta treptat pana obtinem un aluat omogen.Facem bilute micute…

- Reteta pasca moldoveneasca. INGREDIENTE:Drojdie uscata10 g (pentru aluat)Lapte250 ml lapte caldut (pentru aluat)Galbenus de ou3 (pentru aluat)Unt100 g (pentru aluat)Coaja de portocalade la 1 portocala sau coaja de la 1 lamaie (pentru aluat)…

- Ca tot este 8 Martie, Ziua Femeii, ne-am gandit sa va incantam cu o reteta numai buna pentru mamici si fete! Reteta zilei este compusa din briose cu mere, sirop si scortisoara, un deliciu pentru toata familia.

- RETETA ZILEI: Conopida cu ficatei la cuptor Mod de preparare Conopida cu ficatei la cuptorFierbi ficateii de pui in apa cu sare, apoi il tai bucatele mici.Desfaci conopida si o fierbi in apa cu sare, timp de 5 minute. Ungi cu ulei un vas si il tapetezi cu pesmet. Bati ouale cu smantana…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Hribi, smantana, taitei, adicatelea tot atatea motive sa consider delicioasa preparatie de mai la vale absolut moldoveneasca, cu un (destul de) pronuntat parfum nemteano-sucevean. Si, daca va pica in mana niste hribi, eu zic sa treceti la fapte, ca n-o sa va para deloc rau. 400 g de hribi, 1 ceapa mica,…