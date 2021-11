Rețeta unui jucător celebru de baschet pentru a-ți câștiga singur existența Shaquille O’Neal este un jucator de baschet celebru și plin de bani, dupa cum bine se știe. Acest lucru nu inseamna ca „i s-a urcat la cap”, dimpotriva. El are o „rețeta” pentru a-ți caștiga singur existeța, in special pentru copiii sai. O’Neal crede ca fiecare trebuie sa munceasca din greu pentru bani, chiar daca este vorba de cei șase copii ai sai. Copiii lui nu vor primi nimic din oficiu, doar pentru ca tatal lor este bogat și faimos, a spus fostul bashetbalist la emisiunea online „Earn Your Leisure”. „Copiii mei sunt mai mari acum. S-au cam suparat pe mine. Poate nu chiar tare, dar ei nu ințeleg.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

