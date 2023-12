Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele care au prea multe pregatiri de facut pentru masa de Craciun și simt ca timpul nu le mai ajunge, pot alege sa faca o prajitura din pișcoturi. Se prepara rapid, poate fi ornat cu ușurința și are o savoare aparte.

- Pe masura ce luminițele de Craciun incep sa straluceasca in orașe și mirosul de cozonac proaspat se raspandește in case, ne adunam in jurul unui element central al sarbatorilor - bucataria. Aici, electrocasnicele mici Beko iși intra in rol, transformand fiecare bucatarie intr-un atelier magic unde tradiția…

- Președintele PNL a „dat din casa”, inainte de Craciun. Nicolae Ciuca a povestit, miercuri, ca știe sa prepare sarmale oltenești. Și ca ii place sa faca paine. Șeful PNL a spus ca știe sa gateasca sarmale oltenești. Care au un ingredient special – ardeii roșii, numiți popular „raci”. Ingredientul special:…

- Foarte multe gospodine nu țin cont de cateva detalii importante, cand vine vorba despre organizarea mesei de Craciun. Exista trei lucruri care nu ar trebui sa lipseasca de pe ea, daca vrei sa te bucuri de efecte pozitive dupa sarbatorile de iarna. Iata despre ce este vorba! Trei lucruri pe care sa le…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar vedeta din casele tuturor este bradul de Craciun. Insa, acesta este o responsabilitate foarte mare pentru cei care au pisici, deoarece sunt tentate des sa il distruga. Iata un truc util și eficient, care te va ajuta sa rezolvi aceasta problema. Un condiment le ține…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar gospodinele incep deja sa-și procure rețetele și ingredientele necesare pentru pregatirea bucatelor pe indelete. Exista multe preparate tradiționale pe care gospodinele aleg sau nu sa le aiba pe masa de Craciun, dar unul cu siguranța este nelipsit:…

- Este una dintre cele mai cautate bauturi in sezonul rece. Mulți o cumpara de la targurile de Craciun. Este foarte ușor sa prepari acasa vin fiert, chiar mai savuros decat la evenimentele organizate in marile orașe. Ai nevoie de un ingredient de sezon pentru a-i oferi savoare. Cum trebuie sa procedezi.…

- Eclerul este acel desert care nu lipsește niciodata de pe masa, mai ales de sarbatori sau la ocazii speciale. Gospodinele știu ca cel mai important lucru atunci cand pregatesc eclerele este glazura. Cum se face glazura pentru eclere astfel incat sa fie cat mai delicioase, aflați in randurile urmatoare.…