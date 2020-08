Reţeta de weekend – Musaca de roșii și brânză cu usturoi Ingrediente 200 g cașcaval, 300 g mozzarella, 2 oua, 2 vinete, 10 roșii, 10 caței de usturoi, unt Mod de preparare Se spala vinetele și se taie rondele. Se frig pe gratar, cateva minute pe fiecare parte. Roșiile se taie rondele. Mozarella se taie cubulețe și amesteca cu un ou și cu usturoiul tocat. Se monteaza musacaua de roșii intr-un vas termorezistent, uns cu unt. Se pune mai intai un strat de vinete pentru a consolida baza mancarii, amestecul de branza și apoi se așaza straturi numai de roșii și branza. Se acopera cu cașcaval ras. Se coace 20 de minute la foc moderat. Se bate oul ramas și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

