Stiri pe aceeasi tema

- Tarta cu gutui este desertul perfect pentru perioada de toamna, in special incepand cu luna octombrie, cand se culeg aceste fructe gustoase. Rețeta pentru preapararea acestui desert este foarte simpla, iar rezultatul va fi pe placul familiei cu siguranța.

- O prajitura perfecta pentru sezonul care se apropie cu pași repezi este checul cu struguri. Vine toamna, iar strugurii vor fi din belșug pe mesele noastre, așa ca nu ar fi raau sa-i utilizam și atunci cand ne testam talentul de cofetari. Iata o rețeta simpla de chec cu struguri, care nu da greș!

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un preparat simplu și rapid, dar și cu legume de sezon, vinete, atunci iata ca iți recomandam o tocanița de vinete și ciuperci. Ai nevoie de doar cateva ingrediente.

- In sezonul cald este bine sa evitam consumul de carne grasa, iar felurile de mancare din legume de sezon ar trebuie sa fie mai mereu in dieta noastra. Astfel, rețeta de tocanița de roșii cu dovlecei vine in ajutorul celor care cauta un preparat delicios din legume. Este cea mai simpla rețeta de tocanița!

- Cantitatile: frac34; kgr. vitel, 125 gr. costita afumata, 1 castravete murat, 1 ceapa, frac12; pahar smantana, chimen, sare, paprica.Se prajeste carnea cu costita taiata felii subtiri si ceapa tocata, se stinge cu apa, se fierbe acoperit. Cand carnea este gata, se scoate pe farfurie. Sosul ramas in…

- Te-ai saturat de mancarurile bazate pe carne și vrei sa iți delectezi papilele gustative cu legume de sezon?! Ei bine, nu mai este timp de așteptat, asta fiindca noi am pregatit, special pentru tine, rețeta de tocanița cu dovlecei și sos de roșii. Iata cum se prepara pas cu pas!

- Vara a venit, iar toata lumea cauta sa prepare zacusca pentru a o pastra peste iarna. Ei bine, venim cu o rețeta ideala, accea de zacusca de vara cu multe legume și ierburi aromate. Este preparatul extrem de sanatos.

- Mult așteptata vara a venit, iar toata lumea cauta sa se racoreasca cu preparate facute in casa, simple și extrem de gustoase. Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta de cocktail estival cu fructe de sezon. Este preparatul ideal pentru zilele calde de vara, cu doar cinci ingrediente sanatoase,…