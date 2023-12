Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in perioada specifica Postului Craciunului. Astfel, in cazul in care iți dorești și tu sa iți diversifici lista de preparate pentru urmatoarele saptamani, noi iți propunem sa incerci și rețeta de ardei umpluți de post in sos de roșii. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara aceasta…

- Supa nu poate lipsi din sezonul rece, avand un gust delicios pentru intreaga familie. Daca alegi sa prepari taițeii de casa, ii vei oferi o savoare speciala și va fi mult mai apreciata de cei dragi.

- Cartofii sunt, cu siguranța, alimentul cel mai consumat de romani, și nu numai. Cu ajutorul acestor radacinoase se pot prepara diverse rețete. Astazi v-am pus la dispoziție o delicioasa rețeta de cartofi la cuptor in sos Carbonara. Iata de ce ingrediente ai nevoie!

- Micul dejun este cea mai importanta masa de zilei și trebuie avem o farfurie hranitoare. Daca nu știi ce sa mai gatești, rețeta de mai jos este perfecta pentru tine, avand și numeroase vitamine pentru organismul tau.

- Desert ușor de preparat și delicios, placinta cu mere iese perfecta dupa rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman. Preparatul care se topește in gura se gatește dupa mai mulți pași, care trebuie respectați intocmai.

- Tocana macelarului este un preparat culinar intalnit la mai multe popoare si poate fi facuta in diferite moduri. In cele ce urmeaza va prezentam o reteta ungureasca de tocana macelarului, un fel de mancare cu multa carne, care merge foarte bine cu o garnitura de orez. Reteta este simpla si tocana este…

- Vaccinul gripal poate fi procurat de la orice farmacie, pe baza unei rețete emisa de medicul de familie sau de un medic specialist. Prescripția medicala electronica pentru prescrierea vaccinurilor gripale are o valabilitate de maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia. Administrarea…

- Inainte de a explica modul in care se realizeaza preparatul, autorul adreseaza o mica ironie gospodinelor care au renuntat sa mai foloseasca ingredientele naturale, preferandu-le pe cele obtinute industrial. Este vorba despre sosuri de rosii ambalate in conserve, pline conservanti si alte ingrediente…