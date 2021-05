Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza neplacuta pentru chef Florin Dumitrescu in ediția din 18 mai de la „Chefi la cuțite”. Una dintre concurentele sale a fost eliminate, aceasta a parasit show-ul culinar de la Antena 1 plangand. Dupa proba principala a ediției, la duel au intrat concurenții de echipele conduse de Florin Dumitrescu…

- Ramenul este un preparat specific japonez, fiind o supa cu carne, taieței și ou. Preparatul este extrem de popular, iar gustul este de-a dreptul delicios. Astfel, nu este de mirare ca preparatul facut de echipa lui Catalin Scarlatescu a caștigat proba „Condimente” la Chefi la cuțite.

- Ciorba de miel este nelipsita de pe mesele romanilor, mai ales in ziua de Paște. Chef Florin Dumitrescu de la emisiunea „Chefi la cuțite” a dezvaluit cum se face cea mai buna rețeta de ciorba de miel cu cartofi și care este secretul pentru un maxim de savoare.

- Inca doua saptamani ne despart de Invierea Domnului, iar gospodinele iși pregatesc deja lista pentru cumparaturi. Astazi venim in ajutorul tuturor doamnelor și domnișoarelor și va prezentam rețeta de salata de boeuf pentru Paște a lui Florin Dumitrescu. Care este secretul juratului de la Chefi la cuțite?…

- Preotul Florin Danu le-a pregatit juraților de la Chefi la cuțite o rețeta autentica de ghiveci calugaresc, precum cel facut chiar la Muntele Athos. Concurentul i-a surprins placut pe jurați, iar Sorin Bontea a marturisit ca a fost una dintre cele mai senzaționale farfurii.

- In ediția 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut s-o cunoaștem pe Alexandrina Stoenescu, o doamna care a ales sa pregateasca juraților o mancare cu totul și cu totul speciala.

- Un alt concurent surprinzator din ediția 12 din sezonul 9 „Chefi la cuțite” este Gabriel Neamu, in varsta de 28 de ani. Tanarul a pregatit o rețeta de negresa cu care a sperat ca va face senzație.

- Un desert foarte reușit și apreciat de cei trei chefi in ediția 7 a sezonului 9 ”Chefi la cuțite! a fost desertul Red velvet cu mousse de ciocolata alba, cocos și zmeura, preparat de concurenta Daniela Vieru.