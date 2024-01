Stiri pe aceeasi tema

- Anual, la data de 1 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic. Ei bine, Sfantul Vasile se marcheaza, totodata, inceputul ciclului de sarbatori importante de peste an. Puțini știu, insa exista o prajitura de origine greceasca, Vasilopita sau placinta Sfantului…

- Toba se numara printre preparatele care nu lipsesc in niciun an de pe masa romanilor in perioada sarbatorilor de iarna. Acest preparat este un adevarat deliciu culinar. Insa, știm ca pe internet exista o mulțime de rețete care difera de la o regiune la alta, insa rezultatul final este la fel de delicios.…

- Rețeta clasica de ciorba de burta:Ingrediente:500 g de burta pregatita (curațata și fiarta)1 ceapa mare, tocata marunt2 morcovi, taiați in cuburi2 cartofi, taiați in cuburi1 ardei gras, tocat marunt2 linguri de ulei de floarea-soarelui2 litri de apa2 oua200 ml de smantanaSuc de la o lamaieSare și piper…

- Nucile umplute nu lipsesc niciodata de pe mesele de la sarbatorile de iarna. Sunt ușor de pregatit, iar rezultatul nu dezamagește pe nimeni, niciodata. Daca vei respecta rețeta pe care ți-o vom prezenta astazi, toata lumea se va ridica mulțumita de la masa. Ce ingredient sa folosești pentru un gust…

- Fiecare ingredient este esențial și contribuie la reușita acestei prajituri speciale. Gustul dulce și delicios, textura moale și aspectul impecabil fac din Alba ca zapada cea mai cautata prajitura de Craciun. Indiferent ca este pregatita pentru a fi savurata in familie sau servita la festivitațile de…

- Nu doar sarmalele cu carne sunt delicioase, ci și cele de post. Preparatul va fi unul deosebit de gustos și aromat, daca sunt respectați pașii gatirii. Cele mai bune sarmale de post sunt cele cu ciuperci.

- Perele se numara printre fructele-vedeta ale toamnei și pot fi integrate intr-o mulțime de rețete simple, rapide și delicioase, așa cum este și prajitura de casa, ușor de facut și delicioasa. Ingredientele de care ai nevoie.

- Ciorba de pui este unul dintre cele mai indragite preparate romanești, care se potrivește mereu, mai ales in zilele reci. Ce poate fi mai placut decat o ciorba calda, aromata și pui de țara? Este important, insa, sa știi cum se pregatește ca la carte, astfel incat sa iasa exact ca cea a mamei tale.…