- Ne aflam in Postul Craciunului, iar creștinii de pretutindeni nu au voie sa consume carne, oua sau lactate timp de 40 de zile, in perioada 15 noiembrie – 24 decembrie. In urmatoarele randuri veți gasi cateva rețete de post pe care le puteți incerca in aceasta perioada. Mancaruri de post delicioase Postul…

- Sunt in Postul Craciunului iar majoritatea creștinilor țin post in aceasta perioada, ceea ce inseamna ca nu pot consuma carne, lactate sau oua. Din fericire, noi avem pentru dumneavoastra o rețeta delicioasa de sarmale de post. Incercați-o și spuneți-ne ce parere aveți! Cum prepari cele mai gustoase…

- Iata ce aveți nevoie și cum se prepara:Ingrediente:2 cepe albe1 morcov1 pastarnaculei vegetal400g fasole roșie sau alba (din conserva)1 cana pesmet3-4 caței de usturoi1 cana de orez fiert1 legatura marar verde1 legatura patrunjel verdepipersarecimbruMod de preparare:Se toaca ceapa marunt.Morcovul se…

- Pastele se numara printre cele mai delicioase preparate. Rețetele sunt simple, iar rezultatul este cu adevarat delicios. Au devenit din ce in ce mai populare in țara noastra, pastele carbonara fiind printre cele mai indragite. Trucuri pentru a prepara cele mai delicioase paste carbonara Cele mai delicioase…

- Carnații de casa nu au nimic in comun cu cei din comerț. Cand faci preparate acasa, gustul autentic se simte și poți controla gustul, cantitatea de grasime și condimentele pe care le pui. Dar cata sare se pune la un kilogram de carne pentru carnați? Daca nu ai mai gatit astfel de cantitați, e greu […]…

- Ești in pana de idei și vrei sa incerci ceva savuros? Chili con carne, rețeta mexicana cu carne de vita tocata, fasole roșie și mirodenii. Este un preparat foarte popular in bucataria mexicana, picant, plin de gust și cu ingrediente accesibile oricui. Acest preparat devine popular in secolul XIX, in…

- Rețeta de cornulețe de casa delicioase și fragede. Desertul care este bun cu orice fel de umplutura. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparate. Acest preparat este potrivit și pentru momentele speciale.

- Crochetele de branza, chiar daca sunt foarte gustoase, nu sunt recomandate pentru un consum zilnic. Este adevarat ca branzeturile sunt o sursa importanta de calciu pentru organism, cu excepția urdei, insa este bine sa fie consumate cu precauție și moderație, din cauza conținutului mare de grasimi. Crochete…