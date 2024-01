Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul este maine, iar daca și tu iți dorești sa așezi un pește delicios pe masa ta festiva, atunci pregatește pastravul la cuptor cu sos de lamaie și ierburi aromatice. Este un preparat tradițional gustos. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta delicatesa, dar și care este modul de preparare!

- Mai sunt doar cateva zile și ieșim din postul de Craciun, insa majoritatea gospodinelor pregatesc și acum deserturi pentru aceasta perioada din an. Pentru astazi ți-am pregatit o rețeta simpla de tiramisu de post. Iți vom explica cum sa pregatești cel mai delicios desert. Iata de ce ingrediente ai nevoie,…

- Craciunul se apropie cu pași repezi, iar daca va doriți sa mai adaugați un preparat pe masa voastra de sarbatoare, atunci rețeta de virșli este ideala. Va vom explica cum sa pregatiți la voi acasa cei mai delicioși carnați. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmați pentru a va bucura de un preparat…

- Daca in aceasta perioada te numeri printre persoanele care țin post, atunci aceasta rețeta de ciulamaua de ciuperci s-ar putea sa fie pe placul tau. Vezi in randurile de mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a o prepara, dar și care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi.

- Sushi este unul dintre preparatele indragite de multa lume, dar cei mai mulți aleg sa il comande pentru ca modul de preparare poate parea unul complicat. Exista și o varianta de sushi care se face mult mai rapid decat cea clasica, dupa cum a spus Janni Alexandridis.

- Pentru ca ne aflam aproape de finalul acestei saptamani, noi ți-am pregatit astazi o rețeta delicioasa si gustoasa de paste cu branza si conopida. Acest preparat poate fi consumat in Price parte a zilei si nu necesita mult timp petrecut in bucatarie.

- Este duminica dupa masa și ne-am gandit sa-ți prezentam o rețeta simpla și delicioasa, pe care sa o servești alaturi de cei mai dragi oameni ție. Cartofii țaranești cu ciuperci sunt gustoși și este un preparat ideal pentru perioada postului. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta mancare sanatoasa,…

- Toamna și-a intrat in drepturi și ne aflam in perioada in care gospodinele pregatesc celebrul bulion de roșii. Evident ca, fiecare are rețeta proprie, insa, exista cateva reguli foarte important de urmat. Iata ce sa faci cu roșiile inainte de a le face bulion. Cat timp trebuie sa fierbi bulionul Inainte…