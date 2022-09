Stiri pe aceeasi tema

- Placinta este un desert ce se poate prepara in diferite moduri, cu diverse ingrediente, pe gustul tuturor. Astazi avem in meniu placinta cu iaurt. Este o placinta extrem de delicioasa, aromata, cremoasa și foarte simplu de facut. Este un desert ce se prepara numai decat, iar membrii familiei for fi…

- Iți dorești sa le pregatești celor dragi un desert delicios, dar vrei sa gatești ceva noi și nu mai știi ce? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru prajitura cu pepene roșu. Iata cat de ușor se prepara.

- Dovlecii nu sunt chiar pe placul tuturor, insa cu siguranța poți sa prepari o o rețeta delicioasa care sa iți bucure papilele gustative. Daca vrei sa prepari o rețeta gustoasa, dar și sa fie ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta de chiftele de dovlecei cu cartofi. Iata care sunt ingredientele de…

- Iți dorești sa petreci cateva momente frumoase și prețioase in familie, dar totodata vrei sa-i suprinzi pe cei dragi cu un desert delicios? Ei bine, daca ai ramas fara idei și nu vrei sa pregatești vechile bunatați, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și buna rețeta pentru biroșe cu…

- Daca vrei sa te delectezi cu un preparat delicios și ușor de facut, noi iți prezentam rețeta de inghețata cu banane, un desert gustos și pe placul tuturor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Este rețeta ideala pentru un weekend cu familia! Fara indoiala, indiferent de varsta, membrii familiei tale vor adora acest desert! Curmalele umplute cu unt de arahide sunt un snack cu o aroma intensa. Iata cum sa le prepari! Am pregatit pentru tine rețeta pas cu pas.

- Pentru ca este weekend și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un desert delicios, noi iți prezentam o rețeta destul de gustoasa pentru zilele calduroase de vara. Este sezonul cireșelor și te poți bucura de un preparat delicios in doar cațiva pași. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Daca vrei sa te delectezi cu un preparat delicios și sa-ți surprinzi musafirii, dar și familia, noi iți prezentam rețeta de pulpe de pui in sos de muștar și castraveți care este ușor de realizat și pe placul tuturor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!