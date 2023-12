Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Constanta s a pregatit intens pentru a se prezenta rezonabil pentru Sarbatorile de Iarna. Dacpa autoritatile au reusit sa impresioneze constantenii si turisltii, ramane de vazut.Anul acesta Primaria Constanta a cheltuit aproximativ 900.000 de euro 3,6 milioane de lei fara TVA pentru beculetele…

- TAUR9 de bate9 de bate sugereaza ca intri in sezonul Sarbatorilor cu realizari semnificative, dar poate te simți puțin epuizat. Ai depus eforturi pentru a depași obstacolele și a avansa in lista ta de sarcini. Ingrijirea de sine poate fi lasata pe plan secund. Aceasta carte reamintește ca ar putea fi…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar vedeta din casele tuturor este bradul de Craciun. Insa, acesta este o responsabilitate foarte mare pentru cei care au pisici, deoarece sunt tentate des sa il distruga. Iata un truc util și eficient, care te va ajuta sa rezolvi aceasta problema. Un condiment le ține…

- ”Colindam la Bastionul Macelarilor” – evenimentul care aduce spiritul sarbatorilor in inimile oamenilor Sarbatorile de iarna sunt un bun prilej de a uni comunitațile, de a le apropia de tradițiile și obiceiurile care dainuie din strabuni. In acest sens, Organizația de Management al Destinației Județene…

- VIDEO Spiritul sarbatorilor de iarna cuprinde Cetatea Alba Carolina: Se monteaza ultimele decorațiuni, iar bradul inalt de peste 18 metri a fost impodobit Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repezi, iar in Cetatea Alba Carolina pregatirile sunt in toi. In mai putin de o saptamana, se vor aprinde…

- Luna decembrie bate la ușa, se apropie tot mai mult Sarbatorile de iarna, romanii și-au facut deja planuri de calatorie sau pun la punct ultimele detalii – pentru a pleca sau a se intoarce in țara de Craciun și Revelion. In tot acest context, un anunț al sindicaliștilor de la TAROM ii pune serios pe…

- Sarbatorile de iarna se apropie tot mai mult, spre bucuria celor mici, dar nu numai a lor! Bucureștenii care vor sa intre in atmosfera Sarbatorilor de iarna și sa mearga la un targ de Craciun, in Capitala, pot alege sa treaca pragul „Winter Wonderland”. Targul va avea loc la Hala Laminor și va fi deschis…

- Clatitele sunt desertul copilariei și nimic nu te face sa te simți mai nostalgic decat aroma pe care o aveau cand le gateau buncicile sau mama ta. Erau fine, pufoase și aveau o aroma unica. Rețeta s-a schimbat de multe ori de atunci, insa noi ți-o prezentam pe cea tradiționala, pe care o cautai de mult…