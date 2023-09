Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Blenche vine in ajutorul gospodinelor cu o noua rețeta delicioasa. De aceasta data, fosta concurenta iși ampratașește secretele rețetei de zacusca de fasole la ceaun, una dintre cele mai cautate in aceasta perioada de toatye gospodinele din țara. Acest preparat va fi pe placul intregii familii.

- Probabil te-ai saturat și tu de clasicele rețete cu paste, motiv pentru care noi ne-am gandit sa-ți prezentam o noua rețeta. Iți vom explica cum sa prepari pastele cu maioneza și muraturi. Știm ca suna ciudat, insa te asiguram ca sunt delicioase și vei vrea sa le prepari tot mai des. Este o mancare…

- Chiftelele de dovlecei cu telemea sunt un aperitiv ușor vara. Pașii gatirii preparatului de care nu te mai saturi trebuie urmați intocmai pentru un rezultat de excepție. Rețeta regretatului gastronom Radu Anton Roman conține cateva ingrediente.

- Pentru ca ne aflam in perioada Postului și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un preparat delicios, dar și rapid, astfel ca noi iți prezentam rețeta de pilaf de bulgur cu vinete care este benefic pentru sanatate și te va ajuta sa-ți iei doza de energie, dar și sa consumi puține calorii. Iata care…

- Rețeta tradiționala de zacusca reprezinta o combinație de gogoșari, ardei, vinete, roșii sau pasta de roșii. Una dintre cele mai comune probleme semnalate de gospodine are legatura cu cantitatea de ceapa adaugata. Romancele din Moldova au dezvaluit cum procedeaza pentru a obține un preparat gustos.…

- Postul Adormirii Maicii Domnului a inceput in urma cu cateva zile bune, iar romanii gatesc doar rețete de post. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și…

- Pentru cei pasionați de cafea, Frappe reprezinta o opțiune racoritoare și delicioasa de a savura aceasta bautura in lunile calduroase de vara. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare.

- Daca vrei sa te delectezi cu un preparat delicios și rapid pentru acest anotimp calduros, noi iți prezentam rețeta de tiramisu cu branza care se realizeaza in doar cațiva pași simpli și ai nevoie de cateva ingrediente. Iata cum sa ii rasfeți pe cei dragi cu cel mai gustos desert!