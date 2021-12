Cozonacii nu lipsesc de pe mesele romanilor in perioada de sarbatori. Gospodinele incearca an de an sa nimereasca cea mai buna rețeta de cozonac tradițional. In articolul urmator va prezentam care este rețeta de cozonac tradițional pas cu pas. Ingrediente Aluat: 500 ml lapte cald200 g zahar150 g unt20 g drojdie uscata5 galbenușuri1 kg faina1 pastaie de vanilie1 varf de cuțit de sare Umplutura: 300 g rahat250 g mac6-7 linguri lapte3 linguri crema de ciocolata150 g zahar sursa: Jamila Cuisine The post Rețeta de cozonac tradițional pas cu pas (VIDEO) appeared first on Puterea.ro .