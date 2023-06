Rețetă de cheesecake cu mango și lime. Un desert răcoritor de vară Pentru aceasta zi calduroasa de vara ți-am pregatit o rețeta delicioasa de cheesecake cu mango și lime. Este un desert care te va ajuta sa te racorești, iar gustul lui este unul cu adevarat delicios. Nu este deloc greu sa-l prepari, astfel ca și un copil o poate face cu siguranța. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiind sezonul cireșelor, poți incerca un desert cu aceste fructe de sezon. Combinația dintre cireșe și ciocolata ii va mulțumi chiar și pe cei mai pretențioși. Rețeta se pregatește rapid, așa ca nu vei pierde prea mult timp in bucatarie.

- Chiar daca nu este zi de weekend, cu siguranța este o ocazie buna sa pregatești ceva dulce cu care iți vei bucura membrii familiei. Nu-ți face niciun fel de problema, pentru ca noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta de biscuiți cu caramel. Oricine poate gati acest…

- Daca vrei sa te rasfeți cu un desert delicios, noi iți prezentam cheesecake cu caramel și zmeura, care este ușor de preparat și pe placul tuturor. Iata cum sa-ți surprinzi musafirii, dar și familia cu un desert gustos!

- Weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar daca ai aflat ca ai musafiri și nu ai nici cea mai mica idee cum sa-i surprinzi, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu solția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tortul cu doua tipuri de mousse. Este un desert cu adevarat…

- Daca va doriți sa pregatiți rapid un desert fresh, delicios și spectaculos, și sa ii impresionați pe cei dragi, noi avem o propunere. incercați acest preparat: gugulf de capșuni glazurat. Deși numele poate suna puțin ciudat și complicat, va asiguram ca acesta mancare dulce va fi pe placul tuturor. Iata…

- Daca ești in pana de idei la capitolul dulciuri, rețeta de rulada cu crema de ciocolata și capșuni poate fi alegerea ideala. Este un desert care se prepara rapid, așa ca nu vei sta prea mult timp in bucatarie, dar și delicios.

- De fiecare data cand avem pofta de ceva dulce, cu siguranța vrem sa pregatim ceva rapid, care sa nu necesite coacere. Astazi, iți punem la dispoziție o rețeta de cheesecake cu fructe de padure, mai exact cu afine. Se face repede și este potrivit pentru orice ocazie.

- Ne aflam in postul Paștelui și ai ramas in „pana” de idei, nu știi ce sa mai gatești? Ei bine, noi iți sarim in ajutor și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru placinta cu mere de post. Este un desert delicios pentru toți pofticioșii. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie,…