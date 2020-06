Rețeta cu care adormi instant, ai un somn neîntrerupt și te trezești perfect odihnit Rețeta cu care adormi instant. Milioane de oameni in lumea aceasta se confrunta cu probleme de somn noapte de noapte. Foarte multi se lupta din greu cu insomnia care le afecteaza grav activitatea de zi cu zi. Daca va numarati printre aceste persoane, nu trebuie sa va faceti griji, caci exista un remediu natural, pe care dorim sa vi-l prezentam in acest articol, care va va regla ciclul de somn si va veti putea trezi din nou odihniti si intr-o dispozitie buna. Aceasta reteta miraculoasa are nevoie de numai trei ingrediente, se prepara extrem de usor si va va ajuta sa dormiti precum un prunc! Rețeta… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 9,2 milioane de lei in urma controalelor efectuate in aceasta luna in domeniile constructiilor, intretinerii si reparatiilor de autovehicule si a agentiilor de plasare a fortei de munca in strainatate, informeaza joi institutia. "In perioada 11-22…

- CHIȘINAU, 27 mai - Sputnik. Un raport publicat recent de Biroul Național https://sputnik.md/de Statistica arata ca doar 50,7% dintre localitatile tarii au avut acces la sistemul public de alimentare cu apa in anul 2019. © Sputnik / Miroslav Rotari Un apeduct de proporții urmeaza sa fie construit…

- Andreea incearca pe cat se poate sa profite de timpul liber pe care il are, chiar daca se afla in izolare de aproape doua luni din cauza virusului chinezesc, scrie Cancan . Este foarte atenta la alimentație, intrucat dorește sa iși pastreze silueta de invidiat pe care a afișat-o atația ani in fața fanilor,…

- De cand se afla in autoizolare, Geanina Ilieș petrece și mai mult timp in bucatarie, descoperind noi preparate care mai de care mai sanatoase și cu puține calorii. De Paște, prezentatoarea de la „Gospodar fara pereche” se mandrește cu pasca ei fara aluat, rețeta pe care o impartașește și admiratoarelor…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Braila si Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) au aplicat in total amenzi de 5,6 milioane lei si au intocmit trei dosare penale, pentru nerespectarea masurilor privind combaterea raspandirii coronavirusului, potrivit informatiilor furnizate, marti, de Prefectura…

- Ministerul Sanatații și Compania Unifarm SA continua aprovizionarea cu echipamente medicale și materiale sanitare destinate unitaților sanitare in lupta impotriva COVID 19, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Toate unitațile sanitare din țara, cu prioritate catre cele care sunt in prima linie…

- Cu 90% dintre angajati aflati in somaj tehnic, compania aeriana romaneasca Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.