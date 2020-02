Rețeaua școlară 2020-2021: Se pune lacăt pe 12 școli deja închise Oficial, prin proiectul rețelei pentru anul școlar viitor, 12 unitați nu mai primesc plan de școlarizare. Li se pune lacat, dupa ce, teoretic, decizia de inchidere a fost discutata de școli și primarii și adoptata de comunitați (?!), prin reprezentanții din consiliile locale. Practic, tot procesul este inconjurat de secretomanie instituționala, de dezinformari și de multe scuze, pornind de la cea mai des folosita – lipsa banilor. In acest moment, proiectul planului de școlarizare a fost trimis de Inspectoratul Școlar Județean Neamț spre aprobarea Ministerului Educației, deci surprizele sunt excluse.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

